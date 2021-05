Volandia... subito un successo

I primi giorni di riapertura ed è stato subito un successo. Ma, in fondo, c'era da aspettarselo se si parla di Volandia. Tante le persone in visita al Parco e Museo del Volo.

I primi giorni di riapertura ed è stato subito un successo. Ma, in fondo, c'era da aspettarselo se si parla di Volandia. E così, ecco che sono state davvero tante le persone che, nella settimana appena passata, si sono ritrovate appunto al Parco e Museo del Volo, alle porte di Malpensa. Numeri, insomma, importanti, per una realtà che è un vero e proprio punto di riferimento per il territorio e che offre innumerevoli momenti e occasioni sia per i grandi che per i più piccoli.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro