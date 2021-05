'Monti Sorgenti'

L'iniziativa della Pro Loco di San Giorgio per la 'Festa della Mamma': fiori rosa in cartoncino a riempire i negozi della città. Un modo per dire grazie a tutte le mamme.

Un palco, 32 artisti e 14 milioni di cuori pronti a battere all'unisono. E allora su il sipario, perché il prossimo 8 maggio, in occasione della Giornata Mondiale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, il 'Blue Note' di Milano si accenderà per 'Many Hearts, One Love'.