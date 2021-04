Maggio, un mese di rosari

L'iniziativa, voluta da Papa Francesco, coinvolgerà in modo speciale tutti i santuari del mondo, per un mese di preghiera a Maria per la fine della pandemia.

Il mese di maggio, in occasione del mese mariano, sarà dedicato a una “maratona” di preghiera per invocare la fine della pandemia. L’iniziativa, voluta da Papa Francesco, coinvolgerà in modo speciale tutti i santuari del mondo, perché si facciano promotori presso i fedeli, le famiglie e le comunità della recita del rosario per invocare la fine della pandemia. Trenta santuari rappresentativi, sparsi in tutto il mondo, guideranno la preghiera mariana, che verrà trasmessa in diretta sui canali ufficiali della Santa Sede alle ore 18 ogni giorno”, informa il Pontificio Consiglio per la Promozione della Nuova Evangelizzazione. Papa Francesco aprirà la preghiera il 1° maggio e la concluderà il 31 maggio. “Da tutta la Chiesa saliva incessantemente la preghiera a Dio”

