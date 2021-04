Bandiera e facciata rossa

Il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana ha ricevuto dalla presidente del Comitato Regionale Lombardia di Croce Rossa Sabina Liebschner la bandiera della Croce Rossa che sarà esposta, fino al 9 maggio, nell'atrio di Palazzo Lombardia (viale Restelli) per celebrare la Giornata Mondiale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa che si terrà il prossimo 8 maggio. Contestualmente la sede della Regione s'illuminerà di rosso la sera dell'8 maggio per testimoniare con la luce, su uno dei palazzi simbolo dello skyline di Milano, l'importanza ricoperta dall'organizzazione emblema del soccorso mondiale nel tessuto sociale e nel territorio lombardo.

