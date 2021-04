Don Giuseppe positivo al Covid

Il prevosto di Magenta positivo al coronavirus. Le sue condizioni non destano preoccupazione e sta seguendo la terapia domiciliare in casa parrocchiale dove si trova in autoisolamento.

Anche il parroco di Magenta don Giuseppe Marinoni positivo al covid. Le sue condizioni non destano preoccupazione e sta seguendo la terapia domiciliare in casa parrocchiale dove si trova in autoisolamento. Gli avevamo parlato domenica mattina dopo la santa messa delle 9.30 ed era in perfetta forma come sempre. Anche lunedì mattina ha celebrato messa. Poi la notizia della positività. A don Giuseppe, naturalmente, i migliori auguri di una prontissima guarigione e al suo pieno ritorno all’attività di sempre.

