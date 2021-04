Piante della Materna in piazza

Sono undici e tutte figlie della generosità dei bambini. Piazza Francesco della Croce, a Dairago, scintilla delle piante che sono state donate dai piccoli della scuola Materna.

Sono undici e tutte figlie della generosità dei bambini. Piazza Francesco della Croce, a Dairago, scintilla delle piante che sono state donate dai piccoli della scuola Materna 'Rossetti Martorelli'. L'iniziativa rappresenta l'approdo di un percorso ecologico vissuto dai bambini e dalle bambine del plesso dairaghese sotto la guida dei loro insegnanti. Una 'new entry' che andrà a creare ulteriore attrattiva sulla piazza e non ha mancato di disegnare sul volto del sindaco Paola Rolfi un sorriso di soddisfazione: "Grazie bambini e bambine - spiega in una nota - grazie alla scuola Materna per la sensibilità educativa e ai volontari che hanno permesso la realizzazione di questo bello e significativo intervento". Si è, quindi, trattato non soltanto un arricchimento del patrimonio ambientale cittadino, a tutto beneficio dell'equilibrio tra verde e urbanizzato e della vivibilità del paese, ma anche un investimento formativo preciso sulla coscienza ecologica delle giovani generazioni.

