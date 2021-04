Opuscolo anti truffe

Opuscolo per sensibilizzare gli anziani sulla delicata tematica delle truffe; l'iniziativa del Comune di Arluno, in collaborazione con la Polizia locale.

"Nonno avvisato". L'avvertimento ha però un significato del tutto benevolo e positivo. Il Comune di Arluno invita con esso soprattutto gli anziani a stare ben in guardia dai potenziali truffatori che, ben vestiti e dai modi garbati, cercano di raggirarli nel modo più subdolo. E lo fa non soltanto con un consiglio generico, ma con un opuscolo che si inquadra in un progetto del 'Patto sulla sicurezza del Magentino' e in collaborazione con la Polizia locale. Il libretto è in distribuzione in edicole e farmacie cittadine e sarà quindi ad ampia disponibilità del popolo dei capelli bianchi. "Gli opuscoli - spiega il sindaco Moreno Agolli - sono pensati per le famiglie degli ultra 70-75 enni e contengono istruzioni semplici per difendersi dai malitenzionati e i numeri da contattare in caso di emergenza". Insomma, conoscerne di più per prevenire di più. Perché, se è purtroppo vero che le modalità messe in atto per perpetrare le truffe cambiano in continuazione e sono a tutta creatività, non lo è meno che esistano precauzioni adatte per potersi mettere al riparo.

