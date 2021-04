Giovani nuotatori cuggionesi

Nonostante la pandemia e la chiusura forzata della Piscina di Cuggiono gli Atleti della SSD Games Sport non si sono mai fermati e sono impegnati nella sesta prova delle Coppa TOKIO.

Nonostante la pandemia e la chiusura forzata della Piscina di Cuggiono gli Atleti della SSD Games Sport non si sono mai fermati e anche domenica 25 aprile erano in acqua nella Piscina di Novara a difendere i colori della Squadra Cuggionese per la sesta prova delle Coppa TOKIO.

Una coppa che si sviluppa su 8 prove, quindi ancora con altre due da disputare nei prossimi mesi per le categorie Ragazzi – Juniores – Assoluti, sempre nell’impianto Piemontese. Nella domenica passata si sono cimentati in corsia Carnago Simone – Vismara Tommaso – Carpino Andrea – Di Nicola Gaia – Carnago Sara – Imaeraj Miariana – Malacusi Beatrice – Zoia Marta. Le prestazioni dei nostri atleti stanno piano piano tornando al livello ottimale raggiunto prima dello stop forzato e fanno ben sperare per le prossime gare.

Anche le categorie dei più piccoli non sono state ferme e dopo aver disputato nei mesi scorsi ben tre gare, sempre organizzate dalla F.I.N. (Federazione Italiana Nuoto) negli impianti di Monza e Mecenate, si preparano ad altre due previste per il mese di maggio.

Insomma una stagione che seppur mutilata non è riuscita a spegnere l’entusiasmo agonistico dei giovani atleti e degli allenatori che credono in loro.

Ancora poco e finalmente potranno tornare ad allenarsi nella loro Piscina, sperando che sia davvero l’ultima parentesi di questi due anni dove anche lo sport ha davvero sofferto.

