Museo e Castello riaprono

Con il ritorno in zona gialla riaprono questa settimana il museo civico 'Guido Sutermeister' e il castello visconteo.

Il museo civico ha riaperto i battenti oggi, martedì 27 aprile, e sarà visitabile sino a venerdì senza prenotazione; il sabato (anche l’1 maggio) e la domenica la visite saranno esclusivamente su prenotazione telefonica al numero 0331.543005 e via mail museocivico [at] legnano [dot] org

Gli orari di apertura sono dal martedì al sabato dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.00 domenica dalle 9.30 alle 12.00; lunedì – chiuso. L’ingresso dei visitatori avverrà dall’ingresso principale, l’uscita dei dall’uscita di emergenza. Il numero massimo di visitatori presenti nell’edificio è 8 (per garantire 40 metri quadrati ciascuno). All’ingresso di ogni sala sarà indicato il numero massimo di visitatori ammesso.

Il castello sarà aperto da sabato 1 maggio e sarà aperto ogni sabato e domenica, esclusivamente su prenotazione, da inviare entro venerdì al numero 0331- 925575 o alla mail segr [dot] cultura [at] legnano [dot] org

Gli orari d’apertura sono il sabato dalle 15.00 alle ore 19.00 - domenica e festivi: dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 19.00. L’ingresso dei visitatori avverrà dall’ingresso principale a fianco della chiesetta Uscita dei visitatori dall’uscita secondaria in fondo alla Sala Previati, dopo le scale Numero massimo di visitatori presenti nell’edificio : 5 (per garantire 40 metri quadrati ciascuno). All’ingresso di ogni sala sarà indicato il numero massimo di visitatori ammesso.

