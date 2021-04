Corbetta su Netflix

Su Netflix 'Zero', prima serie italiana della nota piattaforma online. E proprio in questa serie troverete l'ultimo episodio registrato nella bellissima Villa Massari di Corbetta.

Corbetta in Tv. Vi ricordate, infatti, quando un anno fa in città arrivarono in un giorno oltre 100 persone in piazza Primo Maggio con tir e camerini? Ecco che adesso la città diventa protagonista sul piccolo schermo. "Su Netflix è disponibile 'Zero', prima serie italiana della nota piattaforma online - spiega il sindaco Marco Ballarini - E proprio in questa serie troverete l'ultimo episodio registrato nella bellissima Villa Massari, appunto, di Corbetta. E' stato fantastico vedere tanti nostri ragazzi emozionati per le riprese delle scene di questa nuova serie TV. Per noi, questa è stata una grande, grandissima opportunità, un bel palcoscenico per la nostra città".

