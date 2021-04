Finanziato dal bando 'La Lombardia è dei giovani', il progetto verrà realizzato nell'area comunale di via Arconate a Busto Garolfo, adiacente al nuovo insediamento commerciale.

Un progetto che nasce dall'impegno dell'assessore alle Politiche Giovanili, Patrizia Campetti, e dall'ascolto dei bisogni dei ragazzi e dal loro fattivo coinvolgimento. Ecco, allora, nell'area comunale di via Arconate a Buscate, adiacente al nuovo insediamento commerciale, 'Pista Pump Track e Ciclocross', finanziato dal bando 'La Lombardia è dei giovani'. Per la sua realizzazione si è accolta la preziosa collaborazione dell'Associazione di giovani 'Biscia boys', di cui fanno parte alcuni nostri giovani cittadini e il loro coinvolgimento é un importantissimo valore aggiunto - ha scritto il sindaco Susanna Biondi - Un modo per disegnare sempre più un paese a misura delle future generazioni, perché possano sempre più sentirsi parte attiva del nostro Comune".

