Palazzo delle Scintille: nuovo hub vaccinale

Assieme a quello della Fiera di Brescia, è il più grande hub vaccinale allestito in Italia. L'avvio è previsto per domenica 25 aprile, ma intanto ecco pronto il nuovo centro per le vaccinazioni realizzato a Milano, al 'Palazzo delle Scintille'. "Una struttura creata con la collaborazione di Fondazione Fiera Milano e Generali e con il contributo e la partecipazione di importanti partner privati quali Cisco e Moncler che ringrazio - ha detto il presidente della Lombardia, Attilio Fontana". La neo area, in linea con le indicazioni del piano di vaccinazione massiva della Regione, risponde all'esigenza di avere ulteriori e adeguati spazi sul territorio per proseguire le inoculazioni con un ritmo sempre più sostenuto. "Palazzo Scintille - ha concluso il governatore - è organizzato per somministrare circa 10.000 inoculazioni al giorno attraverso 72 linee di erogazione".

