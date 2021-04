Norma... talento italiano

Norma Cerletti è stata 'incoronata' tra i 100 talenti italiani Under 30 del 2021 da Forbes Italia. Un importante riconoscimento e un traguardo davvero eccezionale.

Norma Cerletti è stata 'incoronata' tra i 100 talenti italiani Under 30 del 2021 da Forbes Italia: giovani che in un anno sconvolto dalla pandemia, “Stanno dando il loro contributo e con la forza delle loro idee stanno rivoluzionando il nostro modo di lavorare, di curarsi, di investire e di acquistare”, si legge nell'articolo. Norma ha 28 anni, è originaria di Inveruno, e con il suo modo di insegnare inglese fresco, frizzante, immediato, semplice, è arrivata a conquistare Tik Tok e Instagram, dove ora conta quasi 1 milione di follower. La sua società, la 'Norma's Teaching srl', fondata a ottobre 2020 e gestita con i soci Alice Bush e Michael Carbone, ha fatturato in sei mesi 1,4 milioni di euro, raggiungendo migliaia di persone, in Italia e nel mondo, che seguono i suoi corsi online. Una storia di riscatto e di rivincita, ma soprattutto di creativa voglia di non arrendersi: dopo l'ennesima delusione lavorativa, Norma si rimbocca le maniche, lascia il suo posto di insegnante precaria e decide di sbarcare sui social, dove propone quello che sa fare meglio: insegnare inglese, sì ma con un approccio diretto e molto spontaneo, quasi una sorta di 'english for dummies'. La rivoluzione: in poco tempo, diventa una star tra i TikToker e anche tra gli Igers, conquistando sempre più pubblico, tra cui anche vip e persone famose. Fino al riconoscimento ufficiale, con l'inserimento nella classifica di Forbes Italia: “Non lo sapevo, non me l'aspettavo, è stata una sorpresa che mi ha lasciata scioccata e incredula – ci racconta Norma – Se penso a quando ho iniziato e come, è passato appena un anno”. Il suo nome compare accanto a quelli delle cantanti Madame e Gaia Gozzi, dell'attrice Matilda De Angelis, della sportiva Marta Bassino, per citarne alcuni. Un riconoscimento prestigiosissimo, che è solo l'inizio di una grande scalata verso un crescente successo

