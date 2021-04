Per celebrare il 25 aprile, anniversario della Liberazione dell'Italia, il Comune di Arluno e la biblioteca hanno promosso una mostra di libri sul tema 'Liberazione e resistenza', che potrà essere visitata fino a venerdì 30 aprile.

Il ricordo delle tragedie di ieri pronto a farsi lezione per la pace di oggi e domani. Per celebrare il 25 aprile, anniversario della Liberazione dell'Italia, il Comune di Arluno e la biblioteca hanno promosso una mostra di libri sul tema 'Liberazione e resistenza', che potrà essere visitata fino a venerdì 30 aprile. L'esposizione, destinata a costituire un sempre proficuo momento di approfondimento culturale oltreché di ricordo dei caduti, si muove nel solco di una frase pronunciata da Piero Calamandrei, uno dei membri della Costituente che avrebbe donato al paese la Costituzione Repubblicana: "dovunque è morto un italiano per riscattare la libertà e la dignità andate lì o giovani col pensiero perché lì è nata la nostra Costituzione". La mostra sarà visitabile lunedì, martedì e giovedì tra le 14 e le 18, mercoledì, venerdì e sabato tra le 9 e le 12.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro