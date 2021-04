Mascherine e visiere al CSE

Donate da Aila (Associazione Italiana Lotta Abusi) 50 mascherine e 20 visiere al Centro Socio Educativo di Vanzaghello. Insieme, per vincere la difficile battaglia contro il Covid-19.

Quando c'è da dare una mano ed aiutare, è sempre in prima linea. E, allora, eccola di nuovo in campo, stavolta con una donazione di mascherine e visiere. Ben 50 e 20, infatti, quelle che Aila (Associazione Italiana Lotta Abusi), con la sua presidente Ada Orsatti e il referente del Castanese, Filippo Capestrano, hanno dato al CSE (Centro Socio Educativo) di Vanzaghello, per proteggersi e far fronte alla lunga e difficile battaglia contro il Covid-19. "Voglio ringraziare le aziende che ce le hanno fornite (Sanedia, Viflex e Marelli) - spiega la stessa Orsatti - E' fondamentale, infatti, lavorare di squadra e collaborare tutti assieme, per cercare di lasciarci alle spalle, il prima possibile, questo anno davvero brutto e complicato. Da parte nostra, l'impegno è massimo, stando vicini a chi, purtroppo, vive situazioni di criticità e fornendo ogni sostegno".

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro