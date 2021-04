RdC: lavori per il Comune

Sono partiti, infatti, anche a Castano i Progetti di Utilità alla Collettività. I primi progetti sperimentali riguardano ingressi e uscite da scuola e interventi al parco e uffici pubblici.

Percepisci il reddito di cittadinanza: allora lavori per il Comune. Sono partiti, infatti, anche a Castano i Progetti di Utilità alla Collettività. "In questo modo, chi percepisce, appunto, tale reddito ed ha accettato la nostra proposta di progetto, adesso è impegnato ad offrire alla cittadinanza servizi e assistenza - scrive il sindaco Giuseppe Pignatiello - Sono davvero molto soddisfatto, soprattutto perché tutte le persone in difficoltà che abbiamo contattato hanno risposto con entusiasmo ed erano ben felici di poter lavorare per la nostra comunità". Più nello specifico, dunque, i primi progetti sperimantali attività, riguardano l'assistenza negli orari di ingresso ed uscita degli studenti, presso le scuole di via Acerbi e di via Giolitti (con funzione di affiancamento e sostegno ad un agente di Polizia locale, per vigilare anche sul rispetto delle regole anti-Covid), quindi interventi di manutenzione, abbellimento e decoro del parco comunale e, infine, lavori di imbiancatura e tinteggiatura degli uffici pubblici e dell’asilo Nido.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro