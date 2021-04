Vanzaghello, cuore grande

Vanzaghello dal cuore d'oro. Durante il delicatissimo periodo della pandemia, che non accenna ad allentare la presa, la solidarietà tra cittadini ha trovato terreno fertile.

Vanzaghello dal cuore d'oro. Durante il delicatissimo periodo della pandemia, che non accenna ad allentare la presa, la solidarietà tra cittadini ha trovato decisamente terreno fertile. Una sensibilità e un'attenzione verso i più bisognosi che ha suscitato la gratitudine della Caritas parrocchiale, in prima linea come del resto il Comune per cercare di intercettare la voce di chi giaceva e giace in situazioni di maggiore prostrazione e bisogno. "Cari benefattori - scrive così la stessa Caritas in una lettera aperta affidata alle colonne del bollettino parrocchiale, 'Il Mantice' - ancora una volta siete riusciti a stupirci con la vostra generosità, gli alimenti che avete lasciato in chiesa o che avete direttamente portato in Caritas sono stati davvero numerosi. Abbiamo potuto così riempire tante borse per gli assistiti e permettere loro di trascorrere una Pasqua serena". La Caritas invita a proseguire per la strada maestra interpresa affinché, continua la missiva, "Nessuno si senta solo e abbandonato in questo momento così difficile, il bene che facciamo ora ci sarà reso centuplicato". Il gruppo parrocchiale affida le sofferenze della comunità alla Divina Provvidenza così come tutte le sue speranze di rinascita per affrancarsi quanto prima dalla maledizione del coronavirus.

