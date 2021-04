Naviglio: lavori sulla sponda

La programmazione degli interventi è prevista nei mesi di novembre-dicembre. Cantieri in quei tratti del Naviglio a Turbigo che presentano cedimenti in corrispondenza dell'Alzaia.

Lavori sulla sponda sinistra del Naviglio Grande a Turbigo, nei tratti che presentano cedimenti in corrispondenza della strada Alzaia: in corso la redazione della progettazione definitiva. "Un importante passo in avanti - dice il sindaco Christian Garavaglia - Più nello specifico, la programmazione degli interventi è prevista nei mesi di novembre-dicembre, in corrispondenza del temporaneo fuori servizio della centrale termoelettrica Iren, che consentirà la messa in asciutta del Naviglio, nel tratto in questione. Sono, ovviamente, felice di questa importante collaborazione con il Consorzio Villoresi, che ci permette di salvaguardare un patrimonio indiscusso quale il Naviglio e le sue sponde. L’attenzione dell’Amministrazione sul territorio è sempre alta, anche quando si tratta di lavori che non coinvolgono direttamente il Comune, ma altri enti sovra comunali. Già nell’agosto del 2017, ad esempio, ci eravamo attivati affinchè l’ente competente (che è, appunto, il Consorzio Villoresi) intervenisse per sistemare la sponda del nostro Naviglio; so che si tratta di un'opera complessa e onerosa, ne abbiamo parlato con gli enti coinvolti in un incontro in cui si sono approfonditi i dettagli tecnici. Sapere ora che entro fine anno si sistemerà tutto, quindi, rappresenta un passo in avanti verso un risultato importante per i turbighesi" .

