Il 9 maggio a San Giorgio su Legnano la prima edizione del Nordic walking Sangiorgese, valevole come seconda prova del circuito tricolore del campionato italiano Fidal 2021.

Oltre ogni Covid, oltre ogni difficoltà. Il Campaccio è riuscito a scrivere una pagina di storia dorata anche per quanto concerne il tormentatissimo 2021 dell'esperienza pandemica. Adesso un'altra sfida attende l'Unione Sportiva Sangiorgese e il Comune. Questa volta inedita, ma non meno densa di fascino. Il 9 maggio alle 13.30, infatti, il paese spalancherà le porte alla prima edizione del Nordic walking Sangiorgese, valevole come seconda prova del circuito tricolore del campionato italiano Fidal 2021. La gara femminile partirà alle 13.30, quella maschile alle 15.30. Il nordic walking, come dice il suo stesso nome, proviene dal Nord Europa ed è disciplina in espansione che ricorda in qualche misura lo sci di fondo poiché si pratica con l'uso di bastoni. Una novità che entusiasma sia l'Unione sportiva sangiorgese dandole la possibilità di segnalare ancora una volta il suo spessore di passione e organizzazione sia il sindaco Walter Cecchin. Quest'ultimo ha osservato che: "Il nordic walking è una specialità ancora poco conosciuta ma che sta riscontrando una continua crescita di sostenitori e praticanti, e sarà proprio il percorso del Campaccio rivisitato a dare il via a questa prima Nordic walking sangiorgese che ci permetterà di avvicinarci e conoscere questa nuova disciplina sportiva". San Giorgio si appresta ancora una volta nel segno dello sport ad assaporare le luci della ribalta.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro