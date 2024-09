Calisthenics al parco

Luogo di svago, ma anche di pratica sportiva all'aria aperta. I parchi hanno assunto con gli anni sempre più anche quest'ultima valenza e la conferma viene dal comune di San Giorgio.

Luogo di svago, ma anche di pratica sportiva all'aria aperta. I parchi hanno assunto con gli anni sempre più anche quest'ultima valenza e la conferma viene dal comune di San Giorgio. L'Amministrazione comunale ha, infatti, provveduto a installare un impianto di calisthenics. "A breve - spiega in una nota il sindaco Claudio Ruggeri - verrà reso disponibile per gli atleti e per tutti coloro che si vorranno cimentare con questa nuova attrezzatura, sono sicuro che sarà gradito agli appassionati di ginnastica a corpo libero". La pratica della calistenia, ovvero degli esercizi a corpo libero eseguiti ritmicamente, coinvolge in Italia circa 86 mila persone.

