La Parrocchia nel mondo

Dalla Guinea Bissau all'Albania fino al Bangladesh. Africa, Europa orientale, Asia. Non vi è angolo di mondo dove il cuore della comunità della Parrocchia di Canegrate non abbia voluto regalarsi impegnandosi in modo concreto per aiutare chi è avvolto tra le spire della povertà e della sofferenza. Specialmente in un periodo come questo contrassegnato dall'emergenza pandemica. Lo slancio solidale dei canegratesi ha ultimamente consentito di mettere insieme 2500 Euro che serviranno a suor Bondona Cruze, superiora provinciale dello stato asiatico e alle sue collaboratrici di dare fiato al dispensario di Khalifa. E la religiosa, commossa da tanta attenzione tangibile, ha voluto prendere carta e penna e scrivere alla comunità canegratese per esprimere tutta la sua gratitudine: "Carissimo don Gino e amici della commissione missionaria di Canegrate - scrive in una lettera affidata alle colonne del bollettino parrocchiale 'Passaparola' - suor Annamaria ci ha detto della vostra offerta per il dispensario di Khalifa, vi ringrazio a nome di tutte le suore e di coloro che usufruiscono del nostro servizio. Il vostro contributo è un aiuto importante per il nostro lavoro e la nostra missione e ci permette di iniziare con tranquillità i lavori di ristrutturazione. Pensiamo che queste opere di sistemazione siano necessarie perché vorremmo poter dare alle persone un buon servizio". Insomma, una piccola ma significativa goccia in un mare di solidarietà che rendono l'Asia e Canegrate davvero molto vicine annullando ogni chilometro di distanza tra loro. Suor Bondona conclude dicendo di elevare la sua preghiera per la comunità canegratese ringraziandola di cuore per i benefici che essa ha voluto elargire con il consueto spirito solidale.

