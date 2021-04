Anno 1945, nel pieno della Seconda Guerra Mondiale. Tra le realtà che caddero sotto i bombardamenti vi fu anche la Mecaniga di Arluno.

Anno 1945, nel pieno della Seconda Guerra Mondiale. Tra le realtà che caddero sotto i bombardamenti vi fu anche la Mecaniga di Arluno. Un evento drammatico che Arluno ha voluto sempre conservare nella sua memoria. E che, grazie alla penna del giornalista arlunese doc Stefano Galimberti, si è fatto racconto da tramandare alle generazioni future perché non dimentichino una storia appartenente anche a loro. Galimberti ha realizzato un dvd in collaborazione con la Pro Loco che è stato consegnato all'amministrazione comunale dalle presidentessa del sodalizio , Katia Valentino. Un dono al paese e un omaggio a una tragica storia che Agolli ha accolto a braccia aperte e con emozione: "Il documentario - spiega in una nota - è basato sulle testimonianze di cittadini arlunesi che nelle interviste ricordano quel tempo vissuto da loro in prima persona". Il documentario avrebbe dovuto essere proiettato lo scorso anno, in occasione del 75o anniversario di quella tragedia. Il Covid, però, si è messo di traverso e non ha reso possibile farlo. Agolli ha voluto ringraziare "La Pro Loco, Stefano e tutti i cittadini che hanno lasciato un ricordo che rimarrà nella storia del nostro paese".

