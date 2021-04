Marietta, 'nonna d'Italia'

Con i suoi 112 anni, feseggiati proprio nei giorni scorsi, è la donna più anziana del nostro Paese. Maria Oliva, per tutti, però, 'nonna Marietta'.

All'anagrafe è Maria Oliva, ma per tutti, invece, è nonna Marietta. O meglio, la 'nonna d'Italia'. Eh sì, perché, con i suoi straordinari e invidiabili 112 anni (festeggiati proprio nei giorni scorsi) è lei la donna più anziana del nostro Paese. E, inevitabilmente, tante sono le immagini e i ricordi legati al suo passato, così come le emozioni che, una dopo l'altro, si alternano mentre tornano alla mente. Nata nel 1909 a Piazza Armerina, un borgo medievale della provincia di Enna, infatti, Marietta ha assistito ai più grandi eventi della storia del Novecente ed anche ai periodi bui e difficili (dalla 'Spagnola' alle due Guerre Mondiali, quindi la nascita della Repubblica, fino all'Italia del progresso e del boom economico ed oggi a quella della pandemia del coronavirus). Estremamente religiosa, inoltre, è devota alla Madonna Santissima delle Vittorie, patrona appunto di Piazza Armerina, e a 109 anni ha incontrato pure Papa Francesco, durante la sua visita in Sicilia.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro