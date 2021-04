Un 25 aprile online

25 aprile, festa di San Marco e 'Insubria Festival': non sarà un anno ancora normale, ma Marcallo con Casone ha predisposto un ricco calendario online.

Dopo lo stop obbligato del 2020 causato dalla fase più acuta della pandemia da Coronavirus, torna quest’anno a Marcallo con Casone il tradizionale appuntamento del 25 aprile, giorno in cui da ormai 35 anni la comunità celebra San Marco e la primavera con una popolarissima fiera alla quale si è da tempo affiancato anche il caratteristico ‘Insubria Festival’ organizzato in collaborazione con l’Associazione Terra Insubre.

L’edizione 2021, che coincide con un periodo ancora caratterizzato dalle limitazioni sanitarie, non sarà purtroppo quella del totale ritorno alla normalità: non vedremo, quindi, le numerose bancarelle, i colorati stand delle associazioni, le iniziative culturali ed enogastronomiche oltre agli appuntamenti musicali che richiamavano in paese un folto pubblico di visitatori, ma assisteremo ad eventi ugualmente significativi proposti in streaming sul sito www.marcallo.it e sui canali social dell’Amministrazione Comunale.

La Giunta guidata da Marina Roma ha, dunque, pensato a una giornata interamente ‘virtuale’ che inizierà alle ore 10,00 con la cerimonia istituzionale legata alla ‘Festa della Liberazione’ durante la quale verranno deposti i doverosi omaggi floreali ai Caduti presso i due cimiteri comunali e presso il Monumento ai Bersaglieri di Casone.

Il momento clou della mattinata sarà, però, quello delle ore 11.30 con l’inaugurazione, in diretta streaming dal Parco Ghiotti e in collegamento con le comunità gemellate di Macroom e Bubry, della nuova sede in cui sarà posta la scultura bronzea della ‘scrofa semilanuta’ (attualmente ubicata nel cortile del palazzo comunale), significativo simbolo che richiama alle tradizioni celtiche del nostro territorio. Corollario a questo momento sarà anche la piantagione, sempre presso il Parco Ghiotti, di due nuovi alberi dedicati ai bambini nati a Marcallo e Casone negli anni 2019 e 2020.

Nel pomeriggio, alle ore 18.00, sarà possibile seguire la videoconferenza dal titolo ‘Il cinghiale: un viaggio nel mito. Storia e archeologia dei Celti’ a cura dell’Associazione Culturale ‘Terra Insubre’ il cui presidente Giancarlo Minella sarà il principale relatore.

Il programma della manifestazione virtuale continuerà poi con tre appuntamenti serali: alle 20,30 sarà trasmesso un video realizzato dal Corpo Musicale San Marco che ripercorre i momenti più significativi dei concerti realizzati negli ultimi anni. Alle 21.00 sarà, invece, la Pro Loco ad offrire un altro momento molto toccante legato alla storia locale del XX secolo con la lettura di alcuni passi tratti dal volume ‘In Merica vòri andà’ che raccoglie testimonianze di migranti.

Dalle 21.30, infine, spazio alla musica dell’Insubria Festival con la diretta streaming, sui canali social del Comune di Marcallo con Casone e dell’Associazione Terra Insubre, del concerto del gruppo ‘Teuta Briva’ con storia su Branil Benedetto, brani della tradizione insubre/dialettale di Aldo Fusè, Irish Conrossarpa, balli celtici irlandesi con Gens D’ys, Irish Accient, fuochi di Beltane.

In diversi momenti della giornata sarà poi trasmesso un colorato ed allegro videoclip realizzato dal Comune di Marcallo con Casone in cui sono state coinvolte le associazioni cittadine che, raccogliendo l’invito dell’Amministrazione, promuoveranno la loro attività in un modo assolutamente inedito e spettacolare.

