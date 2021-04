Una serata in programma per venerdì 16 aprile alle 21 organizzata dall'associazione 'Il sorriso Vita e Salute' insieme con il Comune di Canegrate.

In tempi di emergenza Covid, i protagonisti sono diventati di forza loro. Vi è chi ne benedice l'arrivo e chi, invece, li vede come il fumo negli occhi. Ma che cosa caratterizza l'universo dei vaccini? E da dove nascono le perplessità nei loro confronti? Come effettuare una scelta responsabile? Sono alcune delle domande a cui cercherà di dare risposta una serata in programma per venerdì 16 aprile alle 21 organizzata dall'associazione 'Il sorriso Vita e Salute' insieme con il Comune di Canegrate. L'appuntamento verterà su quanto contenuto nel volume di Letizia Gabaglio, giornalista di Repubblica e delle Scienze, intitolato 'Epidemie, vaccini e no vax'. La serata sarà incentrata su due aspetti. Il primo riguarda appunto le questioni poste da Gabaglio, il secondo motivazioni, opportunità e risorse ai tempi del Covid -19 e sarà trattato da Giuditta Tanzarella. Chi vorrà seguire l'incontro dovrà inviare una email alla casella di posta elettronica ilsorrisocanegrate [at] gmail [dot] com.

