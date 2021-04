Un fegato per due persone

Trapianto 'domino' all'ospedale Policlinico di Milano. Un fegato salva due persone. La storia di Gianluca e Federico (nomi di fantasia) che oggi stanno iniziando una nuova vita.

La soluzione era tanto semplice da immaginare, quanto, però, complessa da mettere in pratica. Eppure all'ospedale Policlinico di Milano, alla fine, non solo si sono messi a pensarla e a studiarla, ma l'hanno anche portata a termine e con grande successo. Un fegato salva due persone: è stato questo l'eccezionale intervento che medici e infermieri del nosocomio milanese hanno compiuto, riuscendo così a dare una nuova vita ad entrambi. Da una parte, infatti, ecco Gianluca, che ha una rara malattia genetica che lo costringe, a soli 27 anni, ad un trapianto di fegato (eppure il suo, di fegato, in un'altra persona funzionerebbe perfettamente e potrebbe salvarle la vita), dall'altra, invece, Federico (i nomi sono di fantasia), che grazie all'organo potrebbe pensare ad un futuro diverso e migliore e con loro, poi, appunto l'equipe medica per quel trapianto 'domino' che, oggi, sta permettendo a queste due persone di iniziare un nuovo cammino.

