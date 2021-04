C'è una Milano anche in Cina. Nel maxi centro commerciale ('Creatino Design Space') ecco, infatti, le riproduzioni di alcuni scorci ed edici simbolo del 'nostro' capoluogo.

Milano, "città del mondo e nel mondo"... si dice spesso. E mai, come stavolta, il capoluogo è diventato ancora di più protagonista a chilometri e chilometri di distanza da noi. Già, perché in Cina, precisamente a Wuqing, tra Pechino e Tianjin, c'è un centro commerciale ('Creativo Design Space') che è un vero e proprio omaggio, appunto, alla realtà meneghina. Nella grande area dedicata allo shopping per il design, l'arredamento e il lifestyle, infatti, ecco le riproduzioni di alcuni dei più celebri edifici, monumenti e scorci della città meneghina. Dalla Galleria Vittorio Emanuele II al Castello Sforzesco, dalle vie di Brera al Teatro alla Scala, passando per la Torre del Filarete e fino ad arrivare al Palazzo della Ragione o all'arco di Porta Garibaldi, ecc..., insomma, mentre si fa shopping sembrerà di essere direttamente nel nostro Paese. Ma, alla fine, non c'è solo Milano: assieme, ecco anche una serie di angoli, ad esempio, di Roma (con la piazza del Campidoglio) e Firenze (con la villa medicea di Artimino). Un'ambientazione davvero particolare, ispirata alle città italiane, che fa da contorno a punti vendita e showroom per oltre 35 mila mq di superficie commerciale distribuita su due piani collegati tra loro da più di 7 mila mq di strade e piazze e con oltre 9 mila mq di porticati, balconi, loggiati e ponti.

