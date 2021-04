Teatro... da ricordare

Sabato 10 aprile ricorrono cinque anni dalla prima messa in scena di 'Volgi gli occhi alla Luna', uno degli spettacoli di punta di 'Operandisti Moderni' di Cuggiono.

Sabato 10 aprile ricorrono cinque anni dalla prima messa in scena di 'Volgi gli occhi alla Luna', uno degli spettacoli di punta di 'Operandisti Moderni' di Cuggiono. "Vi invitiamo virtualmente a "teatro": proietteremo in streaming l'intero spettacolo tratto dalla prima data della tournée, nel teatro di Mesero! - spiegano dal gruppo - Vi basta prenotarvi tramite e-mail per ricevere il link dello streaming sabato sera, ore 21.00!"

