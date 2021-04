Treni 'Covid Tested'

La tratta sarà la Milano-Roma. Via libera, infatti, per ora in fase sperimentale, ai convogli cosiddetti 'Covid Tested'. Potrà viaggiare solo chi è risultato negativo ai test.

La tratta sarà la Milano-Roma. Dopo gli aerei, infatti, tocca anche ai treni. Via libera, infatti, per ora in forma sperimentale, ai convogli cosiddetti 'Covid Tested'. Più nello specifico, le stazioni di partenza saranno Milano Centrale e Rogoredo, con i mezzi che vedranno a bordo solo passeggeri risultati negativi al tampone molecolare o antigenico effettuato entro le 48 ore precedenti lo spostamento oppure che faranno il test (gratuito) prima di salire sul mezzo (mentre saranno esentati i bambini fino ai 6 anni). "I passeggeri già prenotati sulle corse individuate come 'Covid-Tested', qualora decidano di non sottoporsi ai test antigenici rapidi per la salita a bordo o siano esentati in ragione della presentazione di un certificato medico relativo alle condizioni di salute - spiega l'apposita ordinanza firmata proprio nelle scorse ore dal presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana - non potranno viaggiare sulla corsa prenotata, ma saranno trasferiti gratuitamente su uno degli altri collegamenti attivi sulla medesima tratta Milano-Roma della stessa realtà ferroviaria, a seguito di richiesta in tale senso presentata all'impresa ferroviaria". Da sottolineare, infine, che le disposizioni saranno effettive dal 15 aprile e fino al 30 giugno, con possibilità di proroga in base al monitoraggio della sperimentazione.

