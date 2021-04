Impianti per la telefonia

Busto Garolfo: tre zone disponibili per impianti di telefonia mobile. In prossimità della vasca volano ad Olcella, in vicinale dei Chiosi o nel parcheggio adiacente il cimitero.

Tre aree in cerca d'antenna. O meglio, tre superfici che il Comune di Busto Garolfo ha reso disponibili per l'accoglimento di impianti di telefonia mobile. La prima è quella in prossimità della vasca volano nella frazione di Olcella, la seconda è in vicinale dei Chiosi e la terza nel parcheggio pubblico adiacente il cimitero. Il Comune ha promosso una sorta di indagine di mercato per individuare chi sia interessato a sposare il progetto. E lo ha fatto, come recita il documento illustrativo di quest'indagine, "Ravvisato il momento contingente in cui le società di gestione della telefonia mobile, nell'attuale necessità di implementazione ed estensione della rete, sono alla ricerca continua di siti su cui installare ulteriori apparati radio base per la telefonia mobile e che tale ricerca risulta ormai costante con la richiesta di disponibilità da parte dei gestori a privati ed enti territoriali". Che hanno bussato anche, tra gli altri, alla porta del comune di Busto Garolfo. L'avviso è rivolto "Ai gestori dei varii servizi di telefonia mobile che abbiano l'esigenza di creare nuove reti o potenziare quelle esistenti". Insomma, nuova telefonia mobile avanza, o potrebbe avanzare, sul territorio bustese. Il contratto di locazione tra comune detentore della superficie e Comune avrà la durata di nove anni. Esigenza di tempi in cui il discorso della comunicazione tecnologica è in persistente evoluzione di prodotti ma anche di necessità di potersi esplicare adeguatamente.

