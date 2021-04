Arluno e l'App 'La mia città'

Avvisi e notizie per i cittadini, indicazioni sugli uffici comunali e pubblicazioni di eventuali situazioni di allerta meteo della Protezione civile con l'App del Comune di Arluno.

La parola d'ordine è comunicare. In modo sempre più snello, efficiente ed esaustivo. Quando poi vi è di mezzo il rapporto tra cittadini e Comune più che mai. E allora, ha pensato l'Amministrazione comunale di Arluno, perché non creare un'apposita App in grado di permettere il raggiungimento di questo obiettivo? La giunta del sindaco Moreno Agolli ha, quindi, studiato, appunto, l'applicazione 'La mia città' che annovererà informazioni riconducibili a tre tipologie: avvisi e notizie per i cittadini, indicazioni sugli uffici comunali e pubblicazioni di eventuali situazioni di allerta meteo della Protezione civile. Il Comune indica che la si possa scaricare da Android e Ios. Il servizio offerto costituisce il nucleo originario di un servizio destinato nel corso del tempo a essere suscettibile di implementazione. "L'App - spiega - è stata sviluppata da un'azienda leader nel settore dei servizi web rivolti alle pubbliche amministrazioni". E che il Comune conosce bene, dal momento che gestisce anche lo stesso portale di Arluno. La scelta, specifica infine il Comune, "Consente di avere una suite di strumenti di comunicazione web integrati tra loro, peculiarità che permette la gestione delle informazioni in modo univoco e centralizzato".

