Furti: controlli notturni

Se a Magenta i residenti di via Cardinal Romero chiedono maggiori controlli, nella vicina Boffalora sopra Ticino, la Polizia locale scende in campo anche di notte.

Se a Magenta i residenti di via Cardinal Romero chiedono maggiori controlli, nella vicina Boffalora sopra Ticino, la Polizia locale scende in campo anche di notte per contrastare i reati predatori. E i primi risultati sono ottimi. Erano state predisposte tre settimane fa in risposta ad alcuni furti e tentativi di furto che avevano messo in allarme i cittadini. Episodi non gravi, ma che lasciano il segno in chi li subisce costretto a far i conti con i danni, le denunce, le richieste di risarcimento nel caso in cui la vittima sia assicurata e l’inevitabile paura. “Per un piccolo comune come il nostro è sicuramente uno sforzo non da poco – ha spiegato il responsabile della Polizia locale Ilario Grassi – lavoriamo come servizio straordinario dalle 22 alle 4 per due volte la settimana. Da quando abbiamo incrementato il lavoro con l’attività notturna non abbiamo avuto altre segnalazioni di furti”. La Polizia locale boffalorese continuerà anche nelle prossime notti con i pattugliamenti a scopo preventivo.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro