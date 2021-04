Ladri di nuovo a Pontevecchio

Anche nelle scorse ore i ladri hanno colpito le abitazioni di via Cardinal Romero a Pontevecchio di Magenta. Una zona che sembra, ormai, presa di mira dai malviventi.

Anche nelle scorse ore i ladri hanno colpito le abitazioni di via Cardinal Romero a Pontevecchio di Magenta. Antonella, una residente, si sfoga: “Possibile che alle 20 ci dobbiamo barricare in casa per la paura che qualcuno entri a rubare e magari ci faccia anche del male?”. Una zona evidentemente presa di mira da una banda di malviventi. Sempre gli stessi, presumiamo. Il controllo del vicinato funziona. Hanno visto due uomini uscire dal solito boschetto. Hanno chiamato i carabinieri, ma l'area isolata permette parecchie vie di fuga. E anche questa volta rintracciarli è stato impossibile.

