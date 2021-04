Arena di Verona: confermati alcuni concerti

Friends&Partners e Vivo Concerti, in accordo con Arena di Verona, comunicano che gli show di EMMA, FRANCESCO GABBANI, BENJI&FEDE e ENRICO BRIGNANO sono confermati all’interno della stagione estiva 2021.

Gli show sono confermati secondo il calendario che segue:

“Emma – Arena di Verona” 6 GIUGNO (7/8 GIUGNO) 2021

Il concerto di Emma fissato per il 6 giugno 2021 è confermato.

In base alla capienza covid che verrà definita dalle prossime disposizioni governative, i biglietti venduti potrebbero essere distribuiti tra il 6, il 7 e l’8 giugno. Entro il 2 maggio sul sito Friendsandpartners.it verranno comunicate tutte le informazioni relative alla biglietteria.

“Francesco Gabbani – In Arena e Viceversa” 4 LUGLIO (5 LUGLIO) 2021

Il concerto di Francesco Gabbani inizialmente fissato per il 26 aprile 2021 è rinviato al 4 luglio 2021.

In base alla capienza covid che verrà definita dalle prossime disposizioni governative, i biglietti venduti potrebbero essere distribuiti tra il 4 e il 5 luglio.

Entro il 2 maggio sul sito vivoconcerti.com verranno comunicate tutte le informazioni relative alla biglietteria.

“Benji&Fede all’Arena di Verona – Il concerto evento”

Il concerto di Benji&Fede inizialmente fissato per il 3 maggio 2021 è rinviato ma confermato all’interno del calendario eventi dell’Arena di Verona della stagione estiva 2021.

La nuova data verrà comunicata entro il 2 maggio 2021 unitamente alle informazioni relative alla biglietteria.

“Enrico Brignano – Un’ora sola vi vorrei” 2021

Lo spettacolo di Enrico Brignano inizialmente fissato per il 7 giugno è rinviato ma confermato all’interno del calendario eventi dell’Arena di Verona della stagione estiva 2021.

La nuova data verrà comunicata entro il 2 maggio 2021 unitamente alle informazioni relative alla biglietteria.

I biglietti acquistati per gli show di Emma, Francesco Gabbani, Benji&Fede e Enrico Brignano restano validi.

Tutti gli spettacoli saranno organizzati nel rispetto delle linee guida e dei protocolli atti a prevenire la diffusione del contagio da Covid-19. Tutti i posti saranno numerati e distanziati.

