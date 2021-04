Fondo di aiuto e sostegno

Un anno fa a Milano nasceva il 'Fondo San Giuseppe'; un anno dopo sono stati raccolti 8 milioni di euro, di cui 5 sono già stati distribuiti per dare un po' di sollievo a 2500 famiglie.

L'aiuto e il sostegno ai meno fortunati e a chi ha più bisogno. Un anno fa, con la pandemia che stava cominciando a colpire in maniera forte e decisa il nostro Paese, nasceva il 'Fondo San Giuseppe', un anno dopo proprio grazie a questa importante e fondamentale iniziativa ecco che sono stati raccolti ben 8 milioni di euro. "Voglio ringraziare tutti coloro che hanno fatto una donazione, perché non esiste ricostruzione senza solidarietà ed equità sociale - ha scritto il sindaco di Milano, Beppe Sala - Un progetto di grande rilevanza che si è potuto realizzare con l'Arcidiocesi e che è un servizio di ulteriore vicinanza a quei milanesi che in questi dodici mesi difficili hanno perso il lavoro o si sono trovati in grave criticità economica a causa della crisi alimentata dall'emergenza Covid-19". Come detto, allora, sono stati 8 milioni gli euro raccolti, di cui 5 già distribuiti e che hanno portato sollievo concreto e morale a circa 2.500 famiglie. "Come Comune di Milano, inoltre - ha concluso il primo cittadino - abbiamo contribuito con due milioni".

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro