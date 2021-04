Tulipani Italiani 2021

Un campo "U-pick", ossia di un giardino di tulipani aperto al pubblico, dove poter raccogliere e comprare i fiori. Il campo misura oltre due ettari... di vero spettacolo!

Ha riaperto ad Arese, alle porte di Milano, il grande campo di tulipani da poter raccogliere e portare a casa. Dalla scorsa domenica 28 marzo, nonostante tutta la Lombardia sia in zona rossa, il grande campo di fiori realizzato dai coniugi olandesi Edwin Koeman e Nitsuhe Wolanios. Il primo campo si trovava a Cornaredo, sempre nel Milanese, mentre il nuovo, attivo già da qualche anno, si trova in via Giuseppe Eugenio Luraghi 11, di fronte al centro commerciale "Il Centro". Si tratta di un campo "U-pick", ossia di un giardino di tulipani aperto al pubblico, dove poter raccogliere e comprare i fiori. Il campo misura oltre due ettari, quanto 4 campi da calcio, e offre circa 450 varietà di fiori.

Essendo un'azienda florovivaistica, Tulipani Italiani rientra tra le attività che possono rimanere aperte anche nella zona rossa, seguendo ovviamente tutte le norme previste dall'apposito protocollo tra cui figurano: la misurazione della temperatura all’ingresso del percorso, dispositivi di protezione individuale (Dpi) per tutto lo staff, ingresso dei clienti contingentato a fasce orarie per evitare assembramenti, presenza di disinfettante per le mani, percorsi stabiliti ed evidenziati da cartelli. In aggiunta, lo staff del campo invita tutti i clienti che dovessero sentire la necessità di recarsi di persona ad Arese a rispettare il distanziamento sociale di almeno 2 metri, reso facile dalle dimensioni dell'area, e a indossare sempre la mascherina anche quando ci si scatterà foto o selfie con i fiori sullo sfondo.

La fioritura, stando a quanto comunicato dai gestori del campo, durerà al massimo sei settimane. Per recarsi di persona ad raccogliere e acquistare i tulipani ad Arese è obbligatorio acquistare online il buono raccolta al campo, valido solo per la data e la fascia oraria indicate. In alternativa, si possono acquistare i fiori anche online: verranno consegnati a domicilio. Il campo è aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 19.30 e il sabato e la domenica dalle 8.30 alle 19.30. L'ultimo ingresso è alle 19.

