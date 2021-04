Buscate: 45 le positività

Sono 45 le persone positive nella comunità buscatese, che portano a 42 le persone in quarantena.

Una situazione in lievissimo miglioramento, ma che richiede ancora molta attenzione. Sono infatti 45 le persone positive nella comunità buscatese, che portano a 42 le persone in quarantena. Numeri alti, se paragonati al territorio, ma che riflettano un forte contagio all'interno di alcuni ben delimitati nuclei familiari: in questa terza ondata, infatti, come spesso accade a fronte di un positivo, l'intera famiglia rischia il contagio. Nonostante i numeri non siano bassi, le autorità hanno individuato le forme di contagio, ricostruendo i vari passaggi.

