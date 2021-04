George ha condiviso un’elegantissima live session del brano, emozionando i fan con la sua straordinaria interpretazione dal vivo di “Real Love”.

“REAL LOVE” è il raffinato singolo d’esordio di una delle nuove voci più caratteristiche del Regno Unito: GEORGE COSBY!

Già disponibile in digitale e in rotazione radiofonica da domani, venerdì 2 aprile, “Real Love” che in sole 2 settimane ha totalizzato 40 milioni views su TikTok, segna il debutto sulla scena internazionale di GEORGE COSBY l’artista rivelazione del 2021. Il video ufficiale del brano è visibile al seguente link: https://youtu.be/Relq0PIT9mI

Puoi guardare la Mahogany session a questo link: https://youtu.be/XOhFqdmqPIU

Il mondo ha bisogno di grandi sognatori e George Cosby è sicuramente uno di questi. Il suo sound ricercato e strutturato attinge direttamente dalla complessa trama dei suoi pensieri – fatta da alti e bassi in amore, nella vita e in ogni cosa. Gli stessi alti e bassi che lo hanno portato a sognare e creare la musica che ha deciso di condividere con il mondo. Cosby ha viaggiato in tutto il mondo, svolto lavori occasionali per sbarcare il lunario, si è innamorato, ha sofferto per amore ma il suo spirito romantico è rimasto sempre intatto.

La sua è una musica ricca e ambiziosa e il singolo di debutto "Real Love" è solo un primo avvincente assaggio di ciò che ci sarà dopo: una ballata che scuote l'anima che capovolge le tradizionali nozioni di virilità e romanticismo. Con lo sguardo rivolto allo stile e alla delicatezza di Roy Orbison e all'evasione di Lana Del Rey, "Real Love" è un brano personale e senza tempo, un brano eterno, che potrebbe essere stato scovato dal passato e allo stesso tempo preso in prestito dal futuro.

