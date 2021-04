Inizia il Triduo Pasquale

Questa sera iniziano i riti del Triduo pasquale, che quest’anno i fedeli potranno tornare a celebrare in presenza, dopo il lockdown del 2020.

Questa sera iniziano i riti del Triduo pasquale, che quest’anno i fedeli potranno tornare a celebrare in presenza, dopo il lockdown del 2020. L’Arcivescovo di Milano, mons. Mario Delpini, presiederà in Duomo le seguenti celebrazioni:

- 1 aprile, Giovedì santo, alle ore 17.30, la Messa nella Cena del Signore.

- 2 aprile, Venerdì santo, alle ore 17.30, la Passione e Deposizione del Signore.

- 3 aprile, Sabato santo, alle ore 8.15, l’Ufficio delle Letture, le Lodi mattutine e l’Ora terza; alle ore 18, la Veglia pasquale e la celebrazione dei sacramenti di Iniziazione cristiana.

- 4 aprile, Domenica di Pasqua, alle ore 11, la Messa Pontificale e alle ore 16 i Secondi Vesperi Pontificali

Domani mattina l’Arcivescovo si recherà in alcune città della Diocesi (Lecco, Seveso e Varese) per consegnare ai Decani di quelle zone pastorali gli Oli Santi benedetti durante la Messa crismale celebrata questa mattina in Duomo.

Sempre domani, alle ore 15, monsignor Delpini celebrerà una Via Crucis per gli ospiti dell’Istituto Sacra Famiglia (Piazza Mons. Moneta 1, Cesano Boscone) e domenica, alle ore 13, parteciperà al pranzo di Pasqua presso l’Opera Cardinal Ferrari (via Boeri 3, Milano).

Tutte le celebrazioni in Duomo - tranne l’Ufficio delle Letture, le Lodi e l’Ora terza del sabato mattina e i Secondi Vespri Pontificali della domenica - saranno trasmesse in diretta su Chiesa Tv (canale 195 del digitale terrestre) e in streaming sul portale diocesano www.chiesadimilano.it e sul canale Youtube.com/chiesadimilano. Inoltre Radio Mater manderà in onda la diretta della Messa nella Cena del Signore e in differita le omelie di Venerdì santo (ore 20.45), Sabato santo (22.45) e Domenica (20.45).

