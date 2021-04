"Sclerosi e Covid, ora dono il plasma"

Mirko Della Pietra è affetto dalla sclerosi multipla e a settembre ha avuto anche il Covid. Ora, che gli hanno detto che avrebbe potuto donare il plasma, ha subito dato la sua disponibilità.

La generosità che l'ha sempre contraddistinto. Ma se c'è da continuare a dare il suo contributo e sostegno, beh... non è certo la persona che si tira indietro, anzi. "Mi hanno chiesto se volevo donare il plasma; subito ho detto sì". E, in fondo, c'era da aspettarselo, perché Mirko è fatto così (impegnato, ormai da tempo, nel sociale) e, soprattutto, sa bene (visto che è affetto dalla sclerosi multipla da quando ha 15 anni; oggi è ormai vicino al traguardo dei 36) quanto ogni singolo e anche semplice gesto e aiuto possano essere fondamentali e necessari. "Dare una mano a chi, purtroppo, sta male o si trova a vivere situazioni di criticità e di difficoltà, penso dovrebbe far parte della quotidianità - afferma lo stesso Mirko Della Pietra - Già normalmente sarebbe giusto così, ancor di più oggi nella difficile situazione in cui ci troviamo e con la battaglia contro il Covid che tutti noi stiamo affrontando". Il tempo, allora, di ricevere quella chiamata dall'ospedale San Raffaele di Milano, dove è in cura, ed ecco che immediatamente ha dato la sua piena e massima disponibilità. "Non ci ho pensato un attimo - racconta - Non c'è bisogno di rifletterci se di mezzo c'è la salute della gente". Serve, quindi si fa, punto e stop, si è detto tra sé e sé. "A settembre dell'anno scorso, infatti, ho dovuto fare i conti anche io con il Coronavirus - ricorda - Per fortuna, nonostante la mia malattia, ho avuto sintomi abbastanza lievi e sopportabili (due giorni di febbre), però è qualcosa che, comunque, ti prova sia a livello fisico, sia mentale (il dover rimanere isolato, l'attesa di sapere quando finalmente il tampone si negativizzerà, ecc..), pertanto non appena ho saputo che avrei potuto donare il plasma, ho riposto, subito, sì. Per sconfiggere questo nemico, dobbiamo combattere tutti assieme e, dove possibile, ognuno provare a fare la sua parte".

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro