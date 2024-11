La storia dlla giovane madre comasca Deborah Vanini e la scelta di non curarsi per poter dare alla luce la figlia.

Una storia che ha toccato il cuore di tutti, che ha davvero lasciato senza parole, coinvolgendo chiunque in quel 'confronto' tra vita propria e vita che arriva... Il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana ha voluto ricordare questa giovane mamma: "Coraggio e amore. Deborah Vanini, giovane comasca, scopre di essere incinta nello stesso giorno in cui riceve la terribile diagnosi di un tumore al quarto stadio. Decide di rinunciare alle possibili cure salvavita che avrebbero comportano l'interruzione della gravidanza.

Supportata dallo staff del Niguarda, dalla famiglia, dagli amici e dal compagno Massimo, affronta la gravidanza con grandi difficoltà. Il 18 settembre, Megan nasce in salute. Madre e figlia condividono due preziosi mesi insieme, poi Deborah si spegne.

Alla piccola Megan e al papà Massimo auguriamo una vita piena d'amore, nel nome e nel ricordo di mamma Deborah, una donna eccezionale".

