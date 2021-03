San Sebastiano: un murale di speranza

La street art di Andrea Ravo Mattoni all'ospedale di Circolo di Varese. Un'opera sulla torre all'ingresso, per dare speranza alle persone e ringraziare il personale medico.

L'arte per dare speranza a quanti, purtroppo, sono ricoverati nei singoli reparti, ma anche per dire "grazie" ai tanti medici e infermieri che, da sempre e ancor di più in questo ultimo anno, stanno facendo un immenso e straorindario lavoro. I colori e le immagini che si mischiano con le emozioni; gli sguardi di chi arriva, poi, a fissare quell'opera, proprio là sulla torre all'ingresso dell'ospedale di Circolo di Varese, certamente uno dei luoghi in prima linea nella lunga e difficile battaglia contro il Covid-19. Il San Sebastiano di George De La Tour... "Un caraveggesco incredibile - racconta Andrea Ravo Mattoni, lo street artist - Simbolo di cura e, mai come oggi, quello che rappresenta meglio ciò che tutti noi stiamo vivendo e affrontando con la pandemia". Un murale, insomma, che, partendo dal presente, vuole guardare con particolare attenzione al futuro. "L'iniziativa è nata grazie alla collaborazione con il Circolo della Bontà e la direzione dell'Asst Sette Laghi - continua Ravo - Un'idea che doveva prendere forma già nel 2020 e che, però, inevitabilmente, l'emergenza in corso ci ha visti costretti a rimandare". Fino ad ora, quando, appunto, il progetto ha potuto diventare realtà. "Il messaggio che vogliamo provare a lanciare è di speranza, sia adesso, sia per il futuro - conclude - Una volta che il brutto e complicato periodo sarà alle spalle, infatti, la gente che passerà di qui, ricorderà di sicuro la drammaticità del momento, ma, allo stesso tempo, saprà di esserne uscita.

