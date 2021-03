Area dismessa sotto sequestro

È sotto sequestro penale l’area dismessa di via 4 Novembre a Cuggiono. È in atto, un procedimento su un’area, la ex Smaltodesign, che rappresenta una vera bomba ecologica.

È sotto sequestro penale l’area dismessa di via 4 Novembre a Cuggiono. È in atto, un procedimento su un’area, la ex Smaltodesign, che rappresenta una vera bomba ecologica perché all’interno vi sono ancora residui chimici e amianto in quantità ancora da decifrare. L’altro giorno sono intervenuti i tecnici dell’Arpa, i Carabinieri Forestali e i Vigili del Fuoco di Inveruno, oltre ad un mezzo Nbcr da Milano. La Smaltodesign venne dichiarata fallita dal Tribunale di Milano nel mese di maggio del 2016. Molti residenti sono preoccupati per quell’area dismessa ridotta ad un ammasso di macerie e in condizioni di degrado avanzate e oggi finalmente si stanno muovendo i primi passi. Sono tuttora in corso le analisi sul materiale che potranno chiarire cosa custodiva al suo interno. «Siamo in attesa di ricevere la relazione tecnica dell’Arpa, ma probabilmente ci vorrà del tempo», ha commentato il sindaco Giovanni Cucchetti, anche lui presente durante l’intervento dell’altro giorno. Il ricordo di quell’area va a chi ci ha lavorato. Erano gli anni ’70 e l’ambiente di decapaggio era coibentato con amianto a vista. All’epoca gli operai che vi lavoravano tranquillamente lo respiravano senza sapere del pericolo per la salute che stavano correndo.

