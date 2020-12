Buoni regalo e concorso vetrine

L'Amministrazione del Comune di Turbigo, nell’ambito del Tavolo di Lavoro avviato con Confcommercio Magenta e Castano Primo, a fianco del commercio locale.

Con il periodo natalizio, l’Amministrazione del Comune di Turbigo, nell’ambito del Tavolo di Lavoro avviato con Confcommercio Magenta e Castano Primo, ha deciso di aiutare il commercio di vicinato con il progetto 'Regala Turbigo', invogliando i residenti ad acquistare nei negozi locali che conoscono. L’iniziativa punta ad aiutare il commercio con la distribuzione di 'buoni regalo' che i cittadini potranno trovare negli esercizi aderenti. “L’idea - dichiara l’Assessore alle attività produttive Mattia Chiandotto - è quella di proporre una valida alternativa all’avanzata delle grandi piattaforme dell’e-commerce, puntando su una proposta nuova che ha riscosso una decina di adesioni tra i commercianti, con 180 buoni richiesti e 300 bollini da applicare sulle confezioni regalo. Riteniamo sia un’ottima iniziativa che stimola gli acquisti locali in un periodo storico dove sembra che la convenienza sia solo l’on-line. Inoltre, vorremmo ricordare che proprio grazie al commercio locale e al servizio di consegne a domicilio e/o di asporto, siamo riusciti ad affrontare e superare il lockdown, questo per sottolineare quanto sia importante il rapporto umano e quello con la clientela fidelizzata. Ecco perché la vera convenienza è acquistare dal negozio 'sotto casa', non solo per una questione economia, ma soprattutto perché conosci il tuo negoziante con il quale instauri un rapporto di fiducia, hai sempre a disposizione un consiglio, hai una luce accesa lungo le vie del paese, in particolare la nostra Turbigo". Come ultimo, non per importanza, è stato riconfermato il tradizionale concorso delle vetrine natalizie, anche quest’anno ‘approdato’ sui canali social. "Desidero ringraziare il Sindaco per il supporto, la giunta tutta con i consiglieri Colombo e Cavaiani per la collaborazione, oltreché l’ufficio SUAP che in questo momento non ha mai fatto mancare il supporto tecnico e amministrativo - conclude Chiandotto”.

