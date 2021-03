Consegnate le benemerenze

Il Comune di Nerviano ha consegnato le civiche benemerenze a quattro realtà nervianesi che si sono particolarmente distinte per il beneficio dato al paese con il loro operato.

Riuscire a organizzarla rientrava tra le sue priorità, per meglio dire, tra i suoi desideri. Il sindaco di Nerviano, Massimo Cozzi, pur in pieno periodo di pandemia e con le dovute restrizioni, ha promosso la consegna delle civiche benemerenze a quattro realtà nervianesi che si sono particolarmente distinte per il beneficio dato al paese con il loro operato. La prima è stata 'ad memoriam' e ha voluto rendere omaggio ad Arturo Rossi "Uomo di grande passione civile, culturale e sociale - si legge nella motivazione della premiazione - che ha rappresentato al meglio lo spirito di attaccamento alla propria comunità, spendendosi ampiamente nel campo associazionistico nervianese sia per la propaganda e la crescita della pratica sportiva ma, soprattutto, nel perpetuare il ricordo e l'esempio dei tanti che, in periodo bellico, hanno immolato i proprii anni migliori sino al sacrificio estremo". Il secondo riconoscimento è andato alla fondazione 'Mario Lampugnani' che "Ha sempre interpretato in modo sensibile e coinvolgente le esigenze di una società in continua mutazione, traducendo l'attività di assistenza agli anziani in una vera missione sociale e diventando così un prezioso punto d'appoggio per le famiglie nervianesi". Del Club 27 Mhz Radiosoccorso Nerviano, il Comune ha inteso premiare "L'impegno e la presenza costante nel presidiare situazioni di emergenza in collaborazione con le istituzioni e il prezioso supporto dato alla cittadinanza in occasione della pandemia". Da ultimo, ma solo per menzione, ecco il gruppo soccorritori cinofili volontari "Per la disponibilità e la prontezza che li hanno da sempre caratterizzati e il contributo e la dedizione dimostrati nel corso della pandemia , autentico esempio di cittadinanza attiva e alto senso civico".

