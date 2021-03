715 tamponi in oratorio

La campagna di tamponi rapidi gratuiti promossa da Fondazione Aurea e Comunità Pastorale Santo Crocifisso di Castano, con il dottor Franco Gaiara. I numeri fino ad oggi.

Numeri e cifre già di per sé importanti, ma non ci si ferma qui; anzi. Continua, insomma, la campagna di tamponi rapidi Covid-19 gratuita (con possibilità di offerta libera), organizzata da Fondazione Aurea e dalla Comunità Pastorale Santo Crocifisso di Castano presso il salone dell’oratorio di via Sant'Antonio. "In totale, fino ad oggi abbiamo effettuato 715 tamponi rapidi con un numero di posiitivi di 53. A questi, poi, vanno aggiunti i controlli svolti (50/60) svolti in un'azienda cittadina, ogni volta che si è reso necessario o comunque al rientro da assenze lavorative - spiega il dottor Franco Gaiara, medico di base castanese, ora in pensione - Un dato che ritengo interessante è il numero di paesi coinvolti: ben 54 (44% per quanto riguarda, appunto, Castano); certamente una testimonianza significativa dell'interesse suscitato e dell'utilità di tale servizio. Adesso, comunque, andiamo avanti, perché per vincere questa battaglia è fondamentale non abbassare la guardia e collaborare gli uni affianco agli altri. Permettetemi, infine, un ringraziamento per il supporto economico (non dovuto) ricevuto da coloro che hanno voluto concederci fiducia. Grazie a tutti". Ricordiamo che l'attività è su prenotazione, chiamando il 320/0165830 oppure scrivendo alla mail info [at] fondazioneaurea [dot] it.

