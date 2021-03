Partito, l'altro giorno, dall'aeroporto di Malpensa il primo volo 'Covid tested' del gruppo Alpitour (con la compagnia Neos)... destinazione le isole Canarie.

"Benvenuti a bordo": parole che sembravano ormai quasi un lontano ricordo e che, invece, sono diventate di nuovo realtà. Pronti al decollo... già, perché l'altro giorno, dall'aeroporto di Malpensa è partito il primo volo 'Covid tested' per le isole Canarie del gruppo Alpitour con la compagnia Neos. Ben 180, in totale, i passeggeri che, è proprio il caso di dire, "hanno preso il volo", pronti a vivere una vacanza in piena regola. "L'emozione, ovviamente, era palpabile, così come l'attesa del momento - sono stati i commenti e i messaggi". "La felicità di giornate come questa è difficile da descrivere - ha scritto su Facebook Alpitour World - ma i volti sorridenti dei nostri primi passeggeri parlano per tutti".

