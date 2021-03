Rsa: prima dose del vaccino a tutti gli ospiti

Un passo ed un tassello certamente importante, perché, come scrivono, nelle Rsa lombarde tutti gli ospiti hanno ricevuto almeno la prima dose di vaccino anti-Covid.

La comunicazione arriva direttamente anche dai canali social della Regione Lombardia. Un passo ed un tassello certamente importante, perché, come scrivono, nelle Rsa lombarde tutti gli ospiti hanno ricevuto almeno la prima dose di vaccino anti-Covid. Si lavora, insomma, per accelerare sulle somministrazioni e garantire la maggior copertura possibile nel più breve tempo, così da provare a tornare, almeno in parte, ad un po' di normalità.

