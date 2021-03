Dairago: 29 casi in una settimana

La situazione è ancora estremamente delicata e, purtroppo, la fase di miglioramento ancora non si percepisce nei numeri. "L’andamento dei contagi nella nostra comunità segnala un sensibile incremento di nuovi casi - spiega Paola Rolfi, sindaco di Dairago - Nell’ultima settimana 29 nostri concittadini sono risultati positivi al Covid-19 mentre sono guariti 21 Dairaghesi.

La situazione aggiornata è dunque la seguente:

- 52 persone attualmente positive,

- 508 persone guarite,

- 10 persone decedute.

La diffusione del Covid nella nostra regione ha portato la Lombardia a essere confermata zona rossa.

Dobbiamo quindi continuare a uscire di casa solo per giustificati motivi (lavoro, salute, situazioni di necessità), limitando il più possibile i contatti sociali diretti e adottando tutti i comportamenti precauzionali obbligatori (mascherina, distanza, divieto di assembramenti).

Occorre prudenza e la massima responsabilità".

