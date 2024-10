L'iter per un'altra farmacia

I requisiti demografici previsti per legge ci sono, l'esigenza di crearla pure. In un futuro non lontano il Comune di Dairago disporrà di un'altra Farmacia Comunale.

I requisiti demografici previsti per legge ci sono, l'esigenza di crearla pure. In un futuro non lontano il Comune di Dairago disporrà di un'altra Farmacia Comunale. Dal momento che la normativa prevede l'istituibilità di una Farmacia ogni 3.300 abitanti e che la popolazione, dati Istat alla mano, ne conta a oggi 6.385, l'Amministrazione comunale di via Damiano Chiesa ha così deciso di procedere all'avviamento dell'iter. L'avamposto di via Enrico Toti avrà quindi presto un "fratello gemello" a tutto beneficio dei cittadini. "Il fine - spiega la giunta nella delibera con cui chiede alla Regione di poter creare una nuova Farmacia - è di assicurare una nuova accessibilità al servizio farmaceutico in una zona attualmente scoperta dal servizio e per la quale si ritiene necessario istituire un presidio territoriale per la salute pubblica". Ciò anche in ragione della constatazione dello sviluppo edilizio conosciuto in questi anni dal comune e, quindi, dell'arrivo di nuovi abitanti cui si è accompagnata una diversa distribuzione della popolazione sul territorio cittadino.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!